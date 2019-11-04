Koeman'dan Barcelona itirafı: Serbest kalma maddem var

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da koltuğu sallantıda olan ancak geçtiğimiz günlerde istifa etmeyeceğini açıklayan teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine gelebilecek isim olarak Ronald Koeman gösterilmişti.

Fox Sports'a açıklamalarda bulunan Koeman, sözleşmesinde "Barcelona'ya gidebilir" şeklinde bir maddenin yer aldığını doğruladı ve şunları söyledi:

Evet böyle bir madde var ama serbest kalma maddem 2020'den sonra geçerli. EURO 2020 öncesi Barcelona'ya gidemem. Size bunun garantisini veriyorum.

12. haftası geride kalan İspanya La Liga'da, Real Madrid'le oynayacağı El Clasico mücadelesi ertelenen Barcelona bir maç eksiği ile 22 puanla zirvede yer alıyor.