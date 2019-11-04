Koeman'dan Barcelona itirafı: Serbest kalma maddem var - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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Koeman'dan itirafı: Serbest kalma maddem var

Koeman'dan Barcelona itirafı: Serbest kalma maddem var

Hollanda Milli Takımı'nın tecrübeli teknik direktörü Ronaldo Koeman, sözleşmesinde "'ya gidebilir" şeklinde bir maddenin bulunduğu yönündeki dedikoduları doğruladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'da koltuğu sallantıda olan ancak geçtiğimiz günlerde istifa etmeyeceğini açıklayan teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine gelebilecek isim olarak Ronald Koeman gösterilmişti.

Fox Sports'a açıklamalarda bulunan Koeman, sözleşmesinde "Barcelona'ya gidebilir" şeklinde bir maddenin yer aldığını doğruladı ve şunları söyledi:

Evet böyle bir madde var ama serbest kalma maddem 2020'den sonra geçerli. EURO 2020 öncesi Barcelona'ya gidemem. Size bunun garantisini veriyorum.

12. haftası geride kalan İspanya La Liga'da, Real Madrid'le oynayacağı El Clasico mücadelesi ertelenen Barcelona bir maç eksiği ile 22 puanla zirvede yer alıyor.

  1. 04.11.2019
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