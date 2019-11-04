Koeman'dan Barcelona itirafı: Serbest kalma maddem var
Hollanda Milli Takımı'nın tecrübeli teknik direktörü Ronaldo Koeman, sözleşmesinde "Barcelona'ya gidebilir" şeklinde bir maddenin bulunduğu yönündeki dedikoduları doğruladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da koltuğu sallantıda olan ancak geçtiğimiz günlerde istifa etmeyeceğini açıklayan teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine gelebilecek isim olarak Ronald Koeman gösterilmişti.
Fox Sports'a açıklamalarda bulunan Koeman, sözleşmesinde "Barcelona'ya gidebilir" şeklinde bir maddenin yer aldığını doğruladı ve şunları söyledi:
Evet böyle bir madde var ama serbest kalma maddem 2020'den sonra geçerli. EURO 2020 öncesi Barcelona'ya gidemem. Size bunun garantisini veriyorum.
12. haftası geride kalan İspanya La Liga'da, Real Madrid'le oynayacağı El Clasico mücadelesi ertelenen Barcelona bir maç eksiği ile 22 puanla zirvede yer alıyor.
- 04.11.2019
- Galatasaray'da Fatih Terim'i Diagne korkusu sardı!
- Türk sporcular manşetlere çıktı! "Modern futbol için dizayn edilmiş"
- Garry Rodrigues'e şok tepki! Kayseri maçının ardından...
- Yayıncı kuruluştan flaş küfür açıklaması! "Emre Belözoğlu RTÜK kuralları gereği..."
- Emre Belözoğlu ve Gustavo'ya olay sözler! "Ben olsam almazdım"
-
Ünal Karaman'dan 'VAR' yorumu!
Toplam 1
Yorum
joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
-
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu
Toplam 1
Yorum
Mehmet Hakan Özçoban Hayırlı olsun !
-
İrfan Can Kahveci Alanyaspor taraftarıyla birlikte asker selamı verdi
Toplam 1
Yorum
taraftar Seninleyiz İrfan. HER TÜRK ASKER DOĞAR!
Koeman'dan Barcelona itirafı: Serbest kalma maddem var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.