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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Getafe Başkanı Torres'den flaş sözler! ''Neredeyse Messi ve 'yı alıyorduk''

Getafe Başkanı Torres'den flaş sözler! ''Neredeyse Messi ve Guardiola'yı alıyorduk''

ekiplerinden Getafe Kulübü Başkanı gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Bir dönem Messi ve 'yı takıma katmak için çok yakın olduklarını belirten Torres, transferlerin gerçekleşmeme sebeplerini de anlattı.

Getafe'nin bir dönem Messi ve 'yla anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu ortaya çıktı. Bu iddiaların sahibi ise Getafe Kulübü'nün Başkanı .

2003-10 yılları arasında Başkanı Joan Laporta ile yakın ilişkileri bulunan Torres, Marca'ya verdiği demeçte, ''Messi'nin Barcelona'ya yeni geldiği dönemde onu Getafe'ye getirmeye çok yaklaştık.'' dedi.

TRANSFERE RIJKAARD ENGEL OLDU!
Messi transferini o dönem çok istediklerini ifade eden Torres, Barcelona teknik direktörü Frank Rijkaard'ın bunu kabul etmediği ve transferin sadece arzuda kaldığını belirtti.

'nin transferini gerçekleştiremeyen Getafe Başkanı, bir diğer hayalini gerçekleştirmek için harekete geçmişti.

Torres, başarısız olan girişiminin ardından teknik direktörlük koltuğuna Guardiola'yı getirmeyi amaçlıyordu.

BARCELONA BAŞKANI GUARDIOLA'YI BIRAKMADI
Hedef, o zamanlar Getafe'yi çalıştıran Michael Laudrup ile Guardiola'yı takas etmekti. Barcelona Başkanı Laporta Guardiola'ya bağlı kalma kararı aldı ve bu takas gerçekleşmedi.


  1. 20.05.2020
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