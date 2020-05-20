Getafe Başkanı Torres'den flaş sözler! ''Neredeyse Messi ve Guardiola'yı alıyorduk''
İspanya La Liga ekiplerinden Getafe Kulübü Başkanı Angel Torres gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Bir dönem Messi ve Guardiola'yı takıma katmak için çok yakın olduklarını belirten Torres, transferlerin gerçekleşmeme sebeplerini de anlattı.
Getafe'nin bir dönem Messi ve Guardiola'yla anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu ortaya çıktı. Bu iddiaların sahibi ise Getafe Kulübü'nün Başkanı Angel Torres.
2003-10 yılları arasında Barcelona Başkanı Joan Laporta ile yakın ilişkileri bulunan Torres, Marca'ya verdiği demeçte, ''Messi'nin Barcelona'ya yeni geldiği dönemde onu Getafe'ye getirmeye çok yaklaştık.'' dedi.
TRANSFERE RIJKAARD ENGEL OLDU!
Messi transferini o dönem çok istediklerini ifade eden Torres, Barcelona teknik direktörü Frank Rijkaard'ın bunu kabul etmediği ve transferin sadece arzuda kaldığını belirtti.
Lionel Messi'nin transferini gerçekleştiremeyen Getafe Başkanı, bir diğer hayalini gerçekleştirmek için harekete geçmişti.
Torres, başarısız olan transfer girişiminin ardından teknik direktörlük koltuğuna Guardiola'yı getirmeyi amaçlıyordu.
BARCELONA BAŞKANI GUARDIOLA'YI BIRAKMADI
Hedef, o zamanlar Getafe'yi çalıştıran Michael Laudrup ile Guardiola'yı takas etmekti. Barcelona Başkanı Laporta Guardiola'ya bağlı kalma kararı aldı ve bu takas gerçekleşmedi.
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Getafe Başkanı Torres'den flaş sözler! ''Neredeyse Messi ve Guardiola'yı alıyorduk'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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