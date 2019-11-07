Barcelona'da Messi - Griezmann krizi!

Barcelona'da Lionel Messi ile Antoine Griezmann'ın anlaşamamaları takımı yaktı. Slavia Prag ile 0-0 berabere kalan Katalanlar'da ihale iki süper stara kaldı. Sezon başında Barça'ya katılan Fransız yıldız, Kasım 2018'de "Barça beni istedi ama Messi yüzünden gitmedim. Onun gölgesinde kalmak içimden gelmedi" demişti. Griezmann 120 milyon euro'ya transfer olduktan sonra ise Messi'nin kendisine "Hoş geldin" bile demediğini ifade etmişti. Daha sonra Messi'nin kendisiyle değil hiç kimseyle çok konuşmadığını belirten Griezmann, "Çok sessiz biri" yorumunu yapmıştı. Messi, oyuncu gelmeden önce "Onunla ilgili yorum yapmayacağım" diye konuşmuştu. Prag maçında müsait pozisyonda birbirlerine pas verilmemesi ve gol fırsatlarının tepilmesi üzerine taraftarlar sosyal medyadan barış kampanyası başlattı. Barça rakibini yenseydi 2.7 milyon euro kazanacaktı. Berabere kalarak 900 bin euro kasasına koyup, 1.8 milyon euro'dan oldu. Barça 8 puanla lider olsa da Dortmund 7 puanla 2., İnter 4 puanla 3'üncü.