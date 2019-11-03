Barcelona yenildi! Valverde'den istifa açıklaması...
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'ye 3-1 yenildi. Katalan ekibinin teknik direktörü Ernesto Valverde istifa edip etmeyeceğine dair açıklama yaptı.
La Liga'da 12. haftaya lider giren Barcelona, orta sıralarda bulunan Levante ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Katalan ekibi, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadelenin ikinci yarısında yediği gollerle 3-1 mağlup oldu.
Teknik direktör Ernesto Valverde, maçın ardından yaptığı açıklamada istifa sorularına, "İstifa etmeyi düşünmüyorum" diyerek yanıt verdi.
Bu skorla Barcelona 22 puanda kalırken, Levante puanını 17'ye çıkardı. La Liga'nın 10. haftasında, 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik gerekçesiyle 18 Aralık'a ertelendiğinden, Katalan ekibinin 1 maçı eksik bulunuyor.
- 03.11.2019
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Barcelona yenildi! Valverde'den istifa açıklaması... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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