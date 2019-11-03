Barcelona yenildi! Valverde'den istifa açıklaması... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Barcelona yenildi! Valverde'den istifa açıklaması...

yenildi! Valverde'den istifa açıklaması...

Barcelona yenildi! Valverde'den istifa açıklaması...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında , deplasmanda Levante'ye 3-1 yenildi. Katalan ekibinin teknik direktörü istifa edip etmeyeceğine dair açıklama yaptı.

La Liga'da 12. haftaya lider giren , orta sıralarda bulunan Levante ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Katalan ekibi, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadelenin ikinci yarısında yediği gollerle 3-1 mağlup oldu.

Teknik direktör , maçın ardından yaptığı açıklamada istifa sorularına, "İstifa etmeyi düşünmüyorum" diyerek yanıt verdi.

Bu skorla Barcelona 22 puanda kalırken, Levante puanını 17'ye çıkardı. La Liga'nın 10. haftasında, 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik gerekçesiyle 18 Aralık'a ertelendiğinden, Katalan ekibinin 1 maçı eksik bulunuyor.

  1. 03.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona yenildi! Valverde'den istifa açıklaması... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN