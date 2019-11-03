Enes Ünal attı Valladolid 3 golle kazandı
İspanya La Liga'da 12. hafta mücadelesinde Real Valladolid, sahasında Real Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Enes Ünal, takımının ikinci golünü attı ve bu sezon ilk kez ağları sarstı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Mallorca'yı 3-0 yenen Real Valladolid'de forma giyen Enes Ünal, bu sezon ilk golünü attı.
Geçen hafta lider Barcelona'ya 5-1 yenilen Real Valladolid, evinde oynadığı Mallorca mücadelesini 3-0 kazandı.
Real Valladolid'in gollerini, 40. dakikada Fernandez, 50. dakikada penaltıdan Enes Ünal ve 90+4'üncü dakikada Ramirez kaydetti.
90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon çıktığı 11. karşılaşmada ilk kez fileleri havalandırdı.
- 03.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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