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03 Kasım 2019, Pazar
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attı Valladolid 3 golle kazandı

Enes Ünal attı Valladolid 3 golle kazandı

İspanya 'da 12. hafta mücadelesinde , sahasında Real Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz , takımının ikinci golünü attı ve bu sezon ilk kez ağları sarstı.

'nin () 12. haftasında Mallorca'yı 3-0 yenen 'de forma giyen , bu sezon ilk golünü attı.

Geçen hafta lider 'ya 5-1 yenilen Real Valladolid, evinde oynadığı Mallorca mücadelesini 3-0 kazandı.

Real Valladolid'in gollerini, 40. dakikada Fernandez, 50. dakikada penaltıdan Enes Ünal ve 90+4'üncü dakikada Ramirez kaydetti.

90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon çıktığı 11. karşılaşmada ilk kez fileleri havalandırdı.


  1. 03.11.2019
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