Alman ekibi St. Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin açıklaması
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunan Türk oyuncusu Cenk Şahin ile ilgili resmi sitesinde bir açıklama yayınladı.
Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken ''Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!'' sözlerini kullandı.
Bu paylaşımın üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.
ALMAN EKİBİNİN AÇIKLAMASI:
"Ülkemizin Suriye sınırında gerçekleştirdiği "Barış Pınarı Hareketı" doğrultusunda Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Cenk Şahin ile ilgili yayınladığı bildiride, "Cenk Şahin perşembe günü Türk ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili bir paylaşımda bulundu. FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz. Kulübümüz oyuncuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Görüşmeler özel olarak devam ediyor ve bu işlem tamamlanana kadar başka hiçbir yorum yapılmayacaktır" yorumunda bulundu ve paylaşımını "Artık savaş yok!" diyerek sonlandırdı.
Cenk Şahin 2017 yılında Başakşehir Futbol Kulübü'nden St. Pauli'ye transfer olmuştu.
TARAFTARLAR TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR
St. Pauli taraftar grubu da yazılı bir açıklamada bulunurken ''Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St Pauli formasını giymesini istemiyoruz.'' denildi.
- 11.10.2019
- Güncelleme: 11.10.2019 15:36
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Toplam 1
Yorum
salih kazmanın teki hiç bir şutu kaleyi bulmuyor çok zayıf cılız şutları var
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‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’
Toplam 1
Yorum
YAŞASIN TÜRKİYEM BİZ TÜRKİYE YİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ. HER ŞEY VATAN İÇİN, HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
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Kapı ‘En iyi 60’ta!
Toplam 1
Yorum
BULUN SUAT,BÜLENT,TANJULARI KOYUN GS TAKIMINA NEDEN GS TAKIMININ İÇİNDE VE SAHADA DEĞİL BU PIRIL PIRIL GENÇ FUTBOLCULAR. NEDEN GS TAKIMINDA BİR TANE TÜRK OYNAMIYOR..
Alman ekibi St. Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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