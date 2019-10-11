Alman ekibi St. Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin açıklaması

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken ''Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!'' sözlerini kullandı.

Bu paylaşımın üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

ALMAN EKİBİNİN AÇIKLAMASI:

"Ülkemizin Suriye sınırında gerçekleştirdiği "Barış Pınarı Hareketı" doğrultusunda Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Cenk Şahin ile ilgili yayınladığı bildiride, "Cenk Şahin perşembe günü Türk ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili bir paylaşımda bulundu. FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz. Kulübümüz oyuncuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Görüşmeler özel olarak devam ediyor ve bu işlem tamamlanana kadar başka hiçbir yorum yapılmayacaktır" yorumunda bulundu ve paylaşımını "Artık savaş yok!" diyerek sonlandırdı.

Cenk Şahin 2017 yılında Başakşehir Futbol Kulübü'nden St. Pauli'ye transfer olmuştu.

TARAFTARLAR TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR

St. Pauli taraftar grubu da yazılı bir açıklamada bulunurken ''Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St Pauli formasını giymesini istemiyoruz.'' denildi.