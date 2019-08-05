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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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ve taraftarlarının buluşma noktaları belli oldu

Liverpool ve Chelsea taraftarlarının buluşma noktaları belli oldu

'da takımlarını desteklemek için 'a gelecek ve taraftarlarının kentteki programları belli oldu. Programa göre; Liverpool taraftarları Taksim'de, Chelsea taraftarları ise 'ta toplanacak.

'ta 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere Premier Lig ekipleri ve , mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarlarının 'daki programları da belli oldu. İki takım taraftarları 12, 13 ve 14 Ağustos'ta İstanbul'a gelecek. Liverpool taraftarları İstanbul Havalimanı'na, Chelsea taraftarları ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. Maç öncesinde Liverpool taraftarları Taksim'de toplanırken, Chelsea taraftarları ise Çarşı'da maç saatini geniş güvenlik önemleri altında bekleyecek. İki takım taraftarları daha sonra polis kontrolünde maçın oynanacağı Vodafone Park'a hareket edecek.

İKİ TAKIM BAYRAKLARI KÖPRÜYE ASILACAK

UEFA Süper Kupa finali öncesi İstanbul'da iki takım adına da çeşitli çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda Liverpool ve Chelsea'nin bayrakları ve kazandıkları kupaların resimleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılacak.

  1. 05.08.2019
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