Süper Kupa maçının hakemi Stephanie Frappart oldu

İstanbul'da 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.

UEFA bu yıl Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta gerçekleşecek Süper Kupa finalinde büyük bir sürprize yer verdi. Fransız kadın hakem Stephaniie Frappart'ın mücadeleyi yönetecek olması Avrupa basınında da gündem oldu.

Bu kritik maçla birlikte Fransız hakem Frappart, erkeklerin oynadığı majör bir maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Karşılaşmada ayrıca Türk hakem Cüneyt Çakır da 4. hakem olarak görevlendirildi.