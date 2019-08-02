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02 Ağustos 2019, Cuma
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maçının hakemi oldu

Süper Kupa maçının hakemi Stephanie Frappart oldu

14 Ağustos'ta 'ta ile arasında oynanacak final maçının hakemi açıklandı. bu yıl bir sürpriz gerçekleştirerek mücadeleye kadın hakem 'ı atadı.

'da 14 Ağustos'ta ile arasında oynanacak maçını Fransız hakem yönetecek.

UEFA bu yıl 'ın stadyumu 'ta gerçekleşecek Süper Kupa finalinde büyük bir sürprize yer verdi. Fransız kadın hakem Stephaniie Frappart'ın mücadeleyi yönetecek olması Avrupa basınında da gündem oldu.

Bu kritik maçla birlikte Fransız hakem Frappart, erkeklerin oynadığı majör bir maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Karşılaşmada ayrıca Türk hakem Cüneyt Çakır da 4. hakem olarak görevlendirildi.

  1. 02.08.2019
  2. Güncelleme: 02.08.2019 13:58
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