Liverpool-Chelsea maçını yönetecek Stephanie Frappart kimdir?
Bu yıl Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da oynanacak olan UEFA Süper Kupa finaline atanan kadın hakem Stephanie Frappart, bir anda Avrupa basınında gündem oldu. UEFA'nın erkekler maç organizasyonunda bir final mücadelesinde düdük çalacak ilk kadın hakem olan Frappart hakkındaki detaylar haberimizde...
İki İngiliz takımını karşı karşıya getirecek olan UEFA Süper Kupa finalinde bu yıl futbolseverler bir sürprizle karşılaştı.
UEFA, İstanbul'da Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceğini açıkladı. 35 yaşındaki Frappart, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de görev almaya başladı.
28 Nisan 2019 tarihinde Amiens ile Strasbourg arasındaki 34. hafta maçını yöneterek Ligue 1 kariyerine start veren Stephanie Frappart, ligin 36. haftasındaki Nice-Nantes maçını yönetti. Fransız hakem, 2019 Kadınlar Dünya Kupası finalinde de düdük çaldı. Frappart, UEFA'nın erkekler organizasyonunda final yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.
Öte yandan daha önce İsviçreli kadın hakem Nicole Petignat UEFA Kupası'nda 2004-2009 yılları arasında 3 kez eleme maçlarında görev almıştı.
- 02.08.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Liverpool-Chelsea maçını yönetecek Stephanie Frappart kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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