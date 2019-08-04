Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek 2019? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Temsilcilerimizden Galatasaray'ın direk, Başakşehir'in ön eleme sonrasında durumunun belli olacağı kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?



Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alan Medipol Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve tur atlayan Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Kura çekilişi UEFA'nın resmi internet adresi üzerinden ve diğer kanallardan takip edilebilecek. Şampiyonlar Ligi için çekiliş saat 13:00'te başlayacak.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri:

Porto

Dinamo Kiev

Basel / PSV

Olympiakos / Viktoria Plzen