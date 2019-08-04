Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek 2019? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?
Avrupa'nın dev takımlarının sahne aldığı Şampiyonlar Ligi kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Temsilcilerimizden Galatasaray'ın direk, Başakşehir'in ön eleme sonrasında durumunun belli olacağı kura çekiminin ne zaman yapılacağı arama motorlarında araştırılıyor... Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? sorularının yanıtı ve merak edilenler haberimizde...
Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Temsilcilerimizden Galatasaray'ın direk, Başakşehir'in ön eleme sonrasında durumunun belli olacağı kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?
Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alan Medipol Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve tur atlayan Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Kura çekilişi UEFA'nın resmi internet adresi üzerinden ve diğer kanallardan takip edilebilecek. Şampiyonlar Ligi için çekiliş saat 13:00'te başlayacak.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri:
Porto
Dinamo Kiev
Basel / PSV
Olympiakos / Viktoria Plzen
- 04.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek 2019? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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