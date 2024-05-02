Fiorentina - Club Brugge maçı NE ZAMAN? | Fiorentina - Club Brugge maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Fiorentina ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FIORENTİNA - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Club Brugge maçı 2 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.