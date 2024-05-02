Haberler Konferans Ligi Fiorentina - Club Brugge maçı NE ZAMAN? | Fiorentina - Club Brugge maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina - Club Brugge maçı NE ZAMAN? | Fiorentina - Club Brugge maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Club Brugge, yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak maçta heyecan dorukta. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 10:53 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 11:00
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Fiorentina - Club Brugge maçı NE ZAMAN? | Fiorentina - Club Brugge maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Fiorentina ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FIORENTİNA - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Club Brugge maçı 2 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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