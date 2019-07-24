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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynandı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 müsabaka oynandı.

2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Sonuçlar şöyle:

BATE Borisov (Belarus) - Rosenborg (Norveç): 2-1

Ferencvaros () - Valletta (Malta): 3-1

Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (): 1-0

Maribor (Slovenya) - AIK (): 2-1

Kızılyıldız () - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0

Celtic (İskoçya) - Nomme Kalju (Estonya): 5-0

Dundalk (İrlanda) - Karabağ (): 1-1

  1. 25.07.2019
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