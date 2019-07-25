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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Devler Ligi’nde 7 maç oynandı

Devler Ligi’nde 7 maç oynandı

2. ilk maçları 7 karşılaşmayla tamamlandı. şöyle: Borisov-Rosenborg: , : , : , Maribor-AIK: 2-1, Kızılyıldız-HJK : , Celtic-Nomme : , Dundalk-Karabağ: . 2. ön eleme turu rövanşları, tarihlerinde yapılacak. 3. turdan turnuvaya girecek.

2. ilk maçları 7 karşılaşmayla tamamlandı. şöyle: Borisov-Rosenborg: , : , : , Maribor-AIK: 2-1, Kızılyıldız-HJK : , Celtic-Nomme : , Dundalk-Karabağ: . 2. ön eleme turu rövanşları, tarihlerinde yapılacak. 3. turdan turnuvaya girecek.

  1. 25.7.2019
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