Devler Ligi’nde 7 maç oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları 7 karşılaşmayla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: BATE Borisov-Rosenborg: 2-1, Ferencvaros- Vallett: 3-1, Cluj- Maccabi: 1-0, Maribor-AIK: 2-1, Kızılyıldız-HJK Helsinki: 2-0, Celtic-Nomme Kalju: 5-0, Dundalk-Karabağ: 1-1. 2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Başakşehir 3. turdan turnuvaya girecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları 7 karşılaşmayla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: BATE Borisov-Rosenborg: 2-1, Ferencvaros- Vallett: 3-1, Cluj- Maccabi: 1-0, Maribor-AIK: 2-1, Kızılyıldız-HJK Helsinki: 2-0, Celtic-Nomme Kalju: 5-0, Dundalk-Karabağ: 1-1. 2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Başakşehir 3. turdan turnuvaya girecek.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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