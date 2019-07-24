Olimpiakos avantajlı
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk karışlaşması dün akşam oynandı. Çek ekibi Viktoria Plzen evinde konuk ettiği Yunan temsilcisi Olympiakos ile golsüz (0-0) berabere kaldı.
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk karışlaşması dün akşam oynandı. Çek ekibi Viktoria Plzen evinde konuk ettiği Yunan temsilcisi Olympiakos ile golsüz (0-0) berabere kaldı. Fenerbahçeli eski oyuncu Valbuena 57 dakika sahada kaldı. Rövanş 30 Temmuz'da oynanacak, turu geçecek takım Başakşehir'in rakibi olacak.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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