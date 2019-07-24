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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Olimpiakos avantajlı

Olimpiakos avantajlı

'in 3. 'ndaki rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk karışlaşması dün akşam oynandı. Çek ekibi evinde konuk ettiği Yunan temsilcisi ile golsüz (0-0) berabere kaldı.

'in 3. 'ndaki rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk karışlaşması dün akşam oynandı. Çek ekibi evinde konuk ettiği Yunan temsilcisi ile golsüz (0-0) berabere kaldı. Fenerbahçeli eski oyuncu Valbuena 57 dakika sahada kaldı. Rövanş 30 Temmuz'da oynanacak, turu geçecek takım Başakşehir'in rakibi olacak.

  1. 24.7.2019
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