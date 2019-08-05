Franck Ribery eşyalarını topladı! Transfer uçağına biniyor... Son dakika haberleri - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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eşyalarını topladı! uçağına biniyor... Son dakika haberleri

Franck Ribery eşyalarını topladı! Transfer uçağına biniyor... Son dakika haberleri

ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldız 'nin yeni rotası belli oldu. Adı özellikle sezonunun başında ile anılan tecrübeli dünya yıldızı kulübü ile anlaşmak üzere...

'ten sözleşmesi bitmesiyle birlikte ayrılan Fransız yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınında Kicker'da yer alan habere göre; Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery, kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın.

36 yaşındaki futbolcunun Ligi'nden Monaco'dan teklif aldığı ancak Fransa'ya dönmek istemediği için teklifi geri çevirdiği belirtilmişti.

"BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNAYABİLİRİM"

Geçtiğimiz dönemde geleceği hakkında konuşan Ribery, "Hala açım, bu çok net! 36 yaşında olsam da futbola verebileceğim şeyler var. Kafa ve fiziksel olarak 36 gibi hissetmiyorum ve hala büyük bir kulüpte oynayabilirim. Bu deneyime sahibim" ifadelerini kullanmıştı.

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  1. 05.08.2019
  2. Güncelleme: 05.08.2019 17:28
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