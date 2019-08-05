Franck Ribery eşyalarını topladı! Transfer uçağına biniyor... Son dakika haberleri
Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Franck Ribery'nin yeni rotası belli oldu. Adı özellikle transfer sezonunun başında Galatasaray ile anılan tecrübeli dünya yıldızı Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile anlaşmak üzere...
Bayern Münih'ten sözleşmesi bitmesiyle birlikte ayrılan Fransız yıldız Franck Ribery için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Alman basınında Kicker'da yer alan habere göre; Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın.
36 yaşındaki futbolcunun Fransa Ligi'nden Monaco'dan teklif aldığı ancak Fransa'ya dönmek istemediği için teklifi geri çevirdiği belirtilmişti.
"BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNAYABİLİRİM"
Geçtiğimiz dönemde geleceği hakkında konuşan Ribery, "Hala açım, bu çok net! 36 yaşında olsam da futbola verebileceğim şeyler var. Kafa ve fiziksel olarak 36 gibi hissetmiyorum ve hala büyük bir kulüpte futbol oynayabilirim. Bu deneyime sahibim" ifadelerini kullanmıştı.
- 05.08.2019
- Güncelleme: 05.08.2019 17:28
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Franck Ribery eşyalarını topladı! Transfer uçağına biniyor... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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