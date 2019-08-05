Barcelona'ya Messi şoku!
Barcelona, antrenmanda sakatlık geçiren Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ABD kampına götürülmeyeceğini açıkladı. Yıldız futbolcunun sahalara dönüş süresi ise henüz bilinmiyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Katalan devi Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'den kötü haber geldi. Kulüp resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yıldız futbolcunun antrenmanda sakatlandığını ve takımın ABD kampına götürülemeyeceğini duyurdu.
Arjantinli futbolcunun sahalara dönüş süresi ile ilgil herhangi bir bilgi paylaşılmazken, La Liga'nın ilk haftasında 17 Ağustos'ta karşılaşacakları Bilbao maçında sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
Barcelona, ABD kampında İtalyan ekibi Napoli ile iki maç yapacak.
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Barcelona'ya Messi şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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