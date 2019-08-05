Barcelona'ya Messi şoku!

Katalan devi Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'den kötü haber geldi. Kulüp resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yıldız futbolcunun antrenmanda sakatlandığını ve takımın ABD kampına götürülemeyeceğini duyurdu.

Arjantinli futbolcunun sahalara dönüş süresi ile ilgil herhangi bir bilgi paylaşılmazken, La Liga'nın ilk haftasında 17 Ağustos'ta karşılaşacakları Bilbao maçında sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Barcelona, ABD kampında İtalyan ekibi Napoli ile iki maç yapacak.