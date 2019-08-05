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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'ya Messi şoku!

Barcelona'ya Messi şoku!

, antrenmanda sakatlık geçiren Arjantinli yıldız 'nin kampına götürülmeyeceğini açıkladı. Yıldız futbolcunun sahalara dönüş süresi ise henüz bilinmiyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Katalan devi 'nın süperstarı 'den kötü haber geldi. Kulüp resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yıldız futbolcunun antrenmanda sakatlandığını ve takımın kampına götürülemeyeceğini duyurdu.

Arjantinli futbolcunun sahalara dönüş süresi ile ilgil herhangi bir bilgi paylaşılmazken, La Liga'nın ilk haftasında 17 Ağustos'ta karşılaşacakları Bilbao maçında sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Barcelona, ABD kampında İtalyan ekibi Napoli ile iki maç yapacak.

  1. 05.08.2019
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