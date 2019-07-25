Griezmann'ın Barcelona'ya transferi iptal olabilir
Barcelona'nın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Fransız yıldız Antoine Griezmann ile ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Son olarak La Liga'nın başkanı Javier Tebas yaptığı açıklama ile transferin iptal olabileceğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın başı yeni transferi Antoine Griezmann ile dertte. Oyuncunun eski kulübü Atletico Madrid, Fransız yıldızın serbest kalma bedelinin 120 milyon Euro'ya düştüğü 1 Temmuz tarihinden önce Katalan ekibi ile anlaştığını iddia etmiş bu nedenle iki taraf hakkında da şikayette bulunmuştu.
Atletico Madrid, Barcelona'nın kendilerine 80 milyon Euro daha ödemesi gerektiğini açıklamıştı. Konuyla ilişkin bir açıklamada bulunan La Liga başkanı Tebas, "Oyuncunun transferini bloke edebiliriz" diyerek Barcelona'yı korkutan bir açıklama yaptı.
Barcelona kadrosuna katılan Griezmann ise takımıyla Japonya kampında, Chelsea ile oynanan hazırlık maçında forma giydi.
- 25.07.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Griezmann'ın Barcelona'ya transferi iptal olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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