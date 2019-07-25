Griezmann'ın Barcelona'ya transferi iptal olabilir

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın başı yeni transferi Antoine Griezmann ile dertte. Oyuncunun eski kulübü Atletico Madrid, Fransız yıldızın serbest kalma bedelinin 120 milyon Euro'ya düştüğü 1 Temmuz tarihinden önce Katalan ekibi ile anlaştığını iddia etmiş bu nedenle iki taraf hakkında da şikayette bulunmuştu.

Atletico Madrid, Barcelona'nın kendilerine 80 milyon Euro daha ödemesi gerektiğini açıklamıştı. Konuyla ilişkin bir açıklamada bulunan La Liga başkanı Tebas, "Oyuncunun transferini bloke edebiliriz" diyerek Barcelona'yı korkutan bir açıklama yaptı.

Barcelona kadrosuna katılan Griezmann ise takımıyla Japonya kampında, Chelsea ile oynanan hazırlık maçında forma giydi.