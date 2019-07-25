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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Griezmann'ın 'ya transferi iptal olabilir

Griezmann'ın Barcelona'ya transferi iptal olabilir

'nın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Fransız yıldız ile ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Son olarak La Liga'nın başkanı Javier Tebas yaptığı açıklama ile transferin iptal olabileceğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga ekiplerinden 'nın başı yeni transferi ile dertte. Oyuncunun eski kulübü , Fransız yıldızın serbest kalma bedelinin 120 milyon Euro'ya düştüğü 1 Temmuz tarihinden önce Katalan ekibi ile anlaştığını iddia etmiş bu nedenle iki taraf hakkında da şikayette bulunmuştu.

Atletico Madrid, Barcelona'nın kendilerine 80 milyon Euro daha ödemesi gerektiğini açıklamıştı. Konuyla ilişkin bir açıklamada bulunan La Liga başkanı Tebas, "Oyuncunun transferini bloke edebiliriz" diyerek Barcelona'yı korkutan bir açıklama yaptı.

Barcelona kadrosuna katılan Griezmann ise takımıyla Japonya kampında, Chelsea ile oynanan hazırlık maçında forma giydi.

  1. 25.07.2019
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