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Son dakika... Arda Turan'ı böyle yazdılar! Çifte bomba... Transfer haberleri
Barcelona'nın deneyimli oyuncusu Arda Turan için son dakika haberi... Kendisini iki yıllığına Medipol Başakşehir'e kiralık olarak bağlayan imzayı atan Arda için İspanyol basınından flaş bir açıklama geldi. İşte son dakika haberi ve iki transfer bombasının ayrıntıları...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
25 Temmuz 2019 Perşembe 13:20
Güncelleme: 25.07.2019 13:31
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İspanyollar'dan son dakika transfer bombası... Arda Turan'ın mumla arandığı söylenirken transferde sürpriz hamle açıklandı. Detaylar şöyle;
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Oliver Torres'in Arda Turan sonrası boşluğu dolduramadığı kaydedilirken teknik diektör Diego Simeone tarafından beğenilmeyen oyuncu, Porto'ya gönderilmişti.
Son olarak Atletico Madrid, Joao Felix için 126 milyon euro ödedi ve Barcelona'ya giden Griezmann'ın boşluğunu doldurma hamlesi yaptı.
19 yaşındaki Portekizli bu boşluğu doldurur mu bilinmez ancak Atletico 10 numarasını hala bulamadı.
İspanyol basınından La Razon'un kaleme aldığı haberde, özellikle Arda Turan vurgusu yapıldı.