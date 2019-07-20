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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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91 yıllık tarih oldu!

91 yıllık Bucaspor tarih oldu!

'de mücadele edecek 'da lige katılım bedeli olan 22 bin TL'nin yatırılmaması camiada büyük şok yarattı. En son 19 Temmuz'a kadar parayı göndermesi gereken sarı-lacivertlilerin hiçbir ödeme yapmadığı ve bu nedenle 'a katılım hakkını kaçırdığı öğrenildi.

Taraftarlar ise 91 yıllık camiasının tarih olduğunu belirterek üzerinden isyan bayrağını açtı.

Özellikle 'ne yüklenen sarı-lacivertli futbolseverler, "Taraftar ve kulübümüzün başkanı dışında maalesef bir bütünleşme göremiyoruz. Belediye Başkanı 'ın bu sessizliği bizlere geçmişi dönemini hatırlatıyor. Bucaspor'un 'a devam edebilmesi için 22 bin TL gibi bir ücreti yaptırması gerekiyor. Bu meblayı üstlenen ve Cihan Aktaş'a bu ödemenin Buca Belediyesi tarafından yatıralacağı sözünü veren Erhan Kılıç şu an 22 bin TL'lik rakamı yatıramayacağını beyan etti" ifadelerini kullandı.

Skrtel yeni sözleşmeye yakın

Başkan Cihan Aktaş ise sürenin dolduğunu ancak yaptığı görüşmede başvuru tarihini uzatmaya çalıştığını açıkladı. Aktaş sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Buca Belediyesi katılım payını yatıracağım deyip neden yatırmadı? Bunu bize söyleyebilirlerdi ve biz bu parayı yatırırdık. Bu sezon Bucaspor'un parayı ödemezse oynayamayacağını bile bile harcı yatırmadılar" dedi. Aktaş, pazartesi günü konuyu görüşeceğini ve sorunu çözebileceğini ifade edip, "Yetkililerle görüştüm, bana 'sorun yok' dediler. Pazartesi günü parayı yatıracağız ve aksilik olmazsa Bucaspor 'e katılacak" cümlelerini kurdu.

ÜÇÜNCÜ LİG'DE BUCA FK OLACAK

Bucaspor'un geçen sezon 35 yıl aradan sonra dönmesi üzerine Başkan Cihan Aktaş, Tire 'un yarışmacı haklarını alıp kulübün adını Buca Futbol Kulübü yaptı. 2009-2010 sezonunda zirve yapıp 'de mücadele eden Bucaspor'un amatöre gerilemesi tüm camiayı yasa boğarken, Buca FK takımı profesyonel liglerde ilçeyi temsil edecek. Buca FK Tire 1922 Spor'un yerine 3. Lig 1. Grup'ta boy gösterecek.

  1. 20.07.2019
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