Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isim transferinde sona geldi. Futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlandı. 1 yıllık kiralanacak yıldız futbolcunun yakın zamanda imza atması bekleniyor. İşte detaylar...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:13
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Çalışmalarını Avusturya'da sürdüren sarı-kırmızılılarda takıma yeni isimler katılacak.
Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Cimbom'da Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma kazandırılıyor.
Futbolcunun kulübü ile her konuda anlaşma sağlandı. İşte detaylar...
Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski ön liberosu Josef de Souza ile el sıkışırken Brezilyalı futbolcunun kulübü Al Ahli ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu 1 yıllığına kiralanacak.