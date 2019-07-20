Galatasaray'ın Radamel Falcao ısrarı sürüyor!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray için gündem forvet. Sarı-Kırmızılılar'ın bu mevkide ilk hedefi ise Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao. 33 yaşındaki tecrübeli orta saha için girişimlerini sürdüren Aslan, Falcao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Taraftarların heyecanla güzel haberler beklediği bu transferde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve Falcao transferinin detayları...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:37
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.
Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.
3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.