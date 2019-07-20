Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Galatasaray, dikkat çeken isimleri listesine almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün son günlerde kadrosuna katmak için uğraş verdiği Radamel Falcao için oyuncunun ülkesi Kolombiya'dan çarpıcı bir iddia geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:54
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Yeni sezonda mücadele edeceği Devler Ligi arenası için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferde önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılı kulüp son olarak Monaco forması giyen golcü oyuncu Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.
Kolombiyalı yıldızı renklerine bağlamak için favori konuma gelen Galatasaray'ın önüne Inter engeli çıktı.
Kolombiya basınından Radio Caracol'un haberine göre İtalyan ekibi, Mauro Icardi'nin yerine Falcao'yu transfer etmek istediği bildirildi.
Uzun zamandır Roma'nın golcüsü Edin Dzeko için uğraş veren Inter'in, görüşmelerin uzaması sebebiyle yönünü Kolombiyalı yıldıza çevirdiği ifade edildi.