Yaya Toure, Çin'e transfer oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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, 'e transfer oldu

Yaya Toure, Çin'e transfer oldu

Afrika'da üst üste 4 kez yılın futbolcusu seçilen 36 yaşındaki , ekibi ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu bir dönem 'ın da transfer listesindeydi.

2. Futbol Ligi ekiplerinden , Fildişi Sahilli futbolcu 'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yapılan açıklamada, teknik ekibin isteği doğrultusunda 36 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Yaya Toure, "Futbola başladığımdan bu yana mücadeleden hiç kaçmadım ve Qingdao Huanghai takımıyla yeni bir maceraya hazırım." ifadelerini kullandı.

Milli formayla 97 maçta 19 gol atan ve 2015'te Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Toure, Afrika'da üst üste dört sezon (2011, 2012, 2013, 2014) yılın futbolcusu seçilmişti.

  1. 03.07.2019
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