Kulübün sosyal medya hesaplarında, "Başkan Cevaplıyor" etiketiyle canlı yayına katılan Büyükkarcı, yapımı açılan davalarla yıllardır yılan hikayesine dönen yeni stat projesine de değindi. Toplu Konut İdaresi'nin ihaleyi bir anda iptal ettiğini belirten Büyükkarcı, "Bunun sinyalini Ankara'da yaptığım görüşmelerde müteahhit firmadan almıştım. İhale yapıldıktan sonra inşaata başlanamadığından aradaki fiyat farkı nedeniyle sorun vardı. İhalenin iptal olmaması için çabaladık, Spor Bakanı'na kadar görüşme yaptık. Sürece bir de ekonomik kriz girdi. Yalı'daki stat için umudumuz bitmedi ama şu an davalar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda yeni bir ihale yapılması zor gözüküyor" açıklamasını yaptı.



Stat için açılan davalar yüzünden alternatif bir proje de yaratıp B planını hazır tuttuklarını belirten Büyükkarcı, "Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman sahamızın çevresinde UEFA standartlarında 18 bin kişilik stat projesi çizdirdik. Yalı'daki salonlarımız, kortlarımız, kulüp binamız ve gelir getirici alanlarımız yıkılıp yerine stat yapılamayınca büyük bir gelirden olduk. Bu proje yapılırsa hiçbir tesisimiz yıkılmayacak. Yalı'nın takipçisiyiz, buradan vazgeçmiş değiliz ama bu araziyle ilgili süreç davalardan tıkanırsa ihaleyi açmak isteyen Toplu Konut İdaresi, Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi kim olursa alternatif projemiz hazır" diye konuştu.



Sasalı'da yeni bir tesis kurmak için de projeleri olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkarcı, "Milli Emlak'a ait arazileri araştırıyoruz ama bunlar olmazsa yöneticimiz Hakan Çeliker bölgede kendisine ait arazinin 60 dönümünün 20 yıllık üs kullanım hakkını vermeye hazır. Bu alana 8 saha sığacak" dedi.



GÜNCEL BORÇ 54 MİLYON

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, göreve geldiklerinde reel 67 milyon 483 bin TL olan borcu 54 milyon 505 bin TL'ye indirdiklerini söyledi. Belediyeler ve kamudan hiç destek almadıklarından yakınan Büyükkarcı, "Futbol, basketbol, voleybol branşlarında rakiplerimizin çoğu belediye takımı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan defalarca randevu isteyip alamadım. En son kendisine mektup yazdım ama cevap gelmedi" şeklinde konuştu.



Taraftarların sezon öncesi çıkardıkları futbol kombinelerine ilgi göstermediğinden de sitem eden Büyükkarcı, "Satılan 1892 kombinenin 1149'unu yönetim aldı. Yönetimimiz 714 tane de kombine satışı yaptı ama kendi ayağıyla gelip kombine bilet alan yalnız 29 kişi oldu. Kombine satışı sportif başarıya mutlaka endeksli olur ama bu kadar endeksli olmaz. Kulüp taraftar için var. Takımlarımız tribünde tek taraftar bile otursa onun için oynuyor" dedi.



ŞİRKETLEŞME TASLAĞI HAZIR

Folkart Yapı ve Yaşar Holding'le kulübün şirketleştirilmesiyle ilgili görüşmeler yaparak yola basketbolda yine holdingin sponsorluk desteğiyle devam eden Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, taslak model oluşturduklarını açıkladı. Kurucularının tamamının Karşıyakalılar olduğu Karşıyaka Sportif AŞ modeli geliştirdiklerini söyleyen Büyükkarcı, bu model uygulanırsa kendi güçleriyle ayakta durabileceklerini belirtti. Büyükkarcı, projeyi camiayla paylaşacaklarını duyurdu.



TESİSLER YENİLENDİ

Karşıyaka'da Turgay Büyükkarcı, 20 Ocak'taki olağanüstü kongrede göreve geldikten sonra Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çok köklü değişiklikler yaptıklarını söyledi.



Voleybol şubesinin başlattığı, "Bir parke de sen koy" projesini tamamlayıp voleybol altyapı salonunu bitirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkarcı, "Sulaması bile yapılamayan çim sahamız kurumuştu. Üzerinde ot bitmeyen bir balçık tarlası olmuştu. Şimdi yemyeşil. Basketbol altyapı salonlarımızı, futbol kamp merkezini yeniledik. Fitness salonu yaptık. Tüm şubelerde altyapıda atılıma gidip sporcu sayımızı çoğalttık" dedi.