Arkadiusz Milik maç sonrası gasp edildi!
Napoli ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçnın ardından evine gitmek üzere stattan ayrılan Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik gasp edildi.
Stattan ayrılıktan sonra aracıyla İtalya'nın güneyinde bulunan Varcaruto semtinden geçen Milik'in geçeceği yolu motosikletle kapatan iki silahlı şahıs Polonyalı oyuncunun aracını durdurdu.
Yüzleri maskeli soyguncular Milik'i silahla tehdit ederek 25 bin euro değerindeki saatini aldı.
Milik'in daha sonra polise başvurduğu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Arkadiusz Milik yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
- 4.10.2018 19:13
- Güncelleme: 4.10.2018 19:14
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Yorum
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