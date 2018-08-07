Hekimoğlu Trabzon FK’nın genç savunma oyuncusu Miraç'ın şampiyonluk hayali
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Hekimoğlu FK’nın genç savunma oyuncusu Miraç'ın şampiyonluk hayali

    Hekimoğlu Trabzon FK’nın genç savunma oyuncusu Miraç'ın şampiyonluk hayali

    Hekimoğlu Futbol Kulübü’nün başarılı savunma oyuncusu , kampını değerlendirerek “Takım olarak güzel işlere imza atmak istiyoruz, Bütün arkadaşlarımızla birlikte ligin başlamasını iple çekiyoruz” dedi.

    Telekomspor alt yapısında yetişen, ardından 1461 Trabzon takımına transfer olan ve profesyonel futbol yaşantısına Hekimoğlu Trabzon FK'da başlayan 22 yaşındaki oyuncu , hedefinin Hekimoğlu Trabzon FK forması altında şampiyonluk yaşamak ve A milli takım formasını giymek olduğunu söyledi. Takım arkadaşlığı, teknik heyet, yönetim ve sunulan imkanlar açısından çok şanslı oyuncular oldukların ifade eden Acer, "Artık iş bize düşüyor. Bizden beklentisi olan binlerce insan var. Bizlerin de onlara karşı olan sorumlulukları var. Bu yüzden bilinçli hareket etmek zorundayız" diye konuştu.


    Teknik direktör Sadi Tekelioğlu'nun kendileri açısından büyük bir şans olduğunu söyleyen Acer, " ile daha önce Trabzonspor alt yapısında çalıştım. Kendisinden çok şeyler öğrendim. Şimdi yollarımız burada kesişti. Sadi Hoca'nın hem teknik adamlığı hem de bizlere baba şefkatiyle yaklaşması özgüvenimizi oldukça arttırıyor" dedi.

    1. 7.8.2018 12:20
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