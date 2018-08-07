Trabzon Telekomspor alt yapısında yetişen, ardından 1461 Trabzon takımına transfer olan ve profesyonel futbol yaşantısına Hekimoğlu Trabzon FK'da başlayan 22 yaşındaki oyuncu Miraç Acer, hedefinin Hekimoğlu Trabzon FK forması altında şampiyonluk yaşamak ve A milli takım formasını giymek olduğunu söyledi. Takım arkadaşlığı, teknik heyet, yönetim ve sunulan imkanlar açısından çok şanslı oyuncular oldukların ifade eden Acer, "Artık iş bize düşüyor. Bizden beklentisi olan binlerce insan var. Bizlerin de onlara karşı olan sorumlulukları var. Bu yüzden bilinçli hareket etmek zorundayız" diye konuştu.



Teknik direktör Sadi Tekelioğlu'nun kendileri açısından büyük bir şans olduğunu söyleyen Acer, "Sadi Hoca ile daha önce Trabzonspor alt yapısında çalıştım. Kendisinden çok şeyler öğrendim. Şimdi yollarımız burada kesişti. Sadi Hoca'nın hem teknik adamlığı hem de bizlere baba şefkatiyle yaklaşması özgüvenimizi oldukça arttırıyor" dedi.