Lucescu, Genç Milli Takımı izlemek için Finlandiya'ya gitti
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Lucescu, Genç Milli Takımı izlemek için Finlandiya'ya gitti

    Lucescu, Genç Milli Takımı izlemek için Finlandiya'ya gitti

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Finlandiya'da düzenlenen Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ni takip edecek

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden Genç Milli Takım'ın maçlarını takip etmek için organizasyonun düzenlendiği Finlandiya'ya gitti.

    Rumen teknik adam, konuyla ilgili internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Genç oyuncularımızın Avrupalı yaşıtlarıyla düzeylerini karşılaştırmak adına bu turnuvanın mükemmel bir fırsat olacağını düşünüyorum. 'nda rakiplerimizi izledikten sonra bu kez de gelecekte A Milli Takımımızın bir üyesi olmaya aday oyuncuları gözlemlemek istedim." ifadelerini kullandı.

    Lucescu, daha önce yardımcısı Tayfur Havutcu'yla A UEFA Uluslar Ligi'ndeki grubunda yer alan ve 'in 2018 Dünya Kupası'nda oynadıkları maçları izlemişti.

    UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alan Türkiye, bugün , 20 Temmuz'da ve 23 Temmuz'da ile karşılaşacak.

    1. 17.7.2018 12:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lucescu, Genç Milli Takımı izlemek için Finlandiya'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN