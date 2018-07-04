Tff’den ihtar cezası
4 Büyükler’le Antalya, Akhisar, Bursa, Rize, Başakşehir, Sivas ile Elazığ ve Karabük’e yetkisiz menajerlerle çalıştıkları için ihtar verildi
TFF, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerine ihtar verdiğini açıkladı. Futbol Federasyonu, 4 Büyükler de dahil Spor Toto Süper Lig kulüplerinin çoğunluğu ve bazı Spor Toto 1. Lig takımlarını içeren açıklamasında, "TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası' verildiğini açıkladı.
AĞIR CEZALAR VAR
FUTBOL Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 23. Maddesi uyarınca verilen ihtar cezasına karşın bu maddede daha ağır yaptırımlar da dikkat çekti. Sadece ihtar cezasıyla kurtulan 12 kulüp, para cezasının yanı sıra transfer yasağı cezası, puan silme ve bir alt lige düşürülme cezalarıyla da karşı karşıya kalabilirdi. İşte ihtar alan 12 kulüp şunlar: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Antalya, Akhisarspor, Bursaspor, Rizespor, Başakşehir, Sivasspor, Karabükspor (1. Lig) ve Elazığspor (1. Lig).
23. madde ne diyor?
TFF'nin Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'ndaki 23. Madde şu cezalardan oluşuyor: FIFA, UEFA veya TFF'nin menajerlik faaliyetine ilişkin sair mevzuatına aykırı hareket eden kulüpler hakkında; a) İhtar, b) Süper Lig için 75 binden, 1. Lig için 35 binden, 2. Lig için 17 bin 500'den ve 3. Lig için 7 bin 500'den az olmamak üzere para cezası, c) Transfer yasağı, ç) Puan silme, d) Bir alt lige düşürme cezası verilebilir.
- 4.7.2018
- Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
- Avrupa'da gerçekleşmesi muhtemel transferler
- Galatasaray'da transferde yeni dönem
- Galatasaray'da yaz temizliği!Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok da yolcu
- Galatasaray Belhanda, Maicon, Muslera, Gomis ve Garry Rodrigues'in fiyatını belirledi
-
Çin'den Maicon'a teklif
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
-
Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
-
Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Tff’den ihtar cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.