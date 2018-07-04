TFF, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerine ihtar verdiğini açıkladı. Futbol Federasyonu, 4 Büyükler de dahil Spor Toto Süper Lig kulüplerinin çoğunluğu ve bazı Spor Toto 1. Lig takımlarını içeren açıklamasında, "TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası' verildiğini açıkladı.



AĞIR CEZALAR VAR

FUTBOL Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 23. Maddesi uyarınca verilen ihtar cezasına karşın bu maddede daha ağır yaptırımlar da dikkat çekti. Sadece ihtar cezasıyla kurtulan 12 kulüp, para cezasının yanı sıra transfer yasağı cezası, puan silme ve bir alt lige düşürülme cezalarıyla da karşı karşıya kalabilirdi. İşte ihtar alan 12 kulüp şunlar: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Antalya, Akhisarspor, Bursaspor, Rizespor, Başakşehir, Sivasspor, Karabükspor (1. Lig) ve Elazığspor (1. Lig).

23. madde ne diyor?

TFF'nin Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'ndaki 23. Madde şu cezalardan oluşuyor: FIFA, UEFA veya TFF'nin menajerlik faaliyetine ilişkin sair mevzuatına aykırı hareket eden kulüpler hakkında; a) İhtar, b) Süper Lig için 75 binden, 1. Lig için 35 binden, 2. Lig için 17 bin 500'den ve 3. Lig için 7 bin 500'den az olmamak üzere para cezası, c) Transfer yasağı, ç) Puan silme, d) Bir alt lige düşürme cezası verilebilir.