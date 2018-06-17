Osman Aşkın Bak'tan İlkay Gündoğan'a destek
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ve Alman tarafların protestolarının hedefi olan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a, bir destek de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ve Alman tarafların protestolarının hedefi olan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a, bir destek de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. İki sporcunun da Cumhurbaşkanını gönülden sevdiğini belirten Bakan Bak, "İnsanların gönüllerine zincir vuramazsınız. Türk oldukları için yapılan ziyaretten gurur duyuyoruz" dedi.
FAİR-PLAY'E ZARARLI
İlkay Gündoğan'ın aracına yapılan saldırının çok çirkin olduğunu vurgulayan Bak, "Provokatif amaçlı. Sporcunun, oyunu ve ahlakı ile değerlendirilmesi gerekir. Almanların bu tip davranışlarda bulunması sadece sporun fair-play ruhunu zedeler. İnşallah iki oyuncu da Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda göstereceği performansla, bu tip olayları yapan herkese bir cevap verecektir" ifadelerini kullandı.
- 17.6.2018
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
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