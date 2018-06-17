Osman Aşkın Bak'tan İlkay Gündoğan'a destek – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    'tan 'a destek

    Osman Aşkın Bak'tan İlkay Gündoğan'a destek

    Geçtiğimiz günlerde 'la görüşen ve Alman tarafların protestolarının hedefi olan ve 'a, bir destek de Gençlik ve Spor Bakanı 'tan geldi.

    Geçtiğimiz günlerde 'la görüşen ve Alman tarafların protestolarının hedefi olan ve 'a, bir destek de Gençlik ve Spor Bakanı 'tan geldi. İki sporcunun da Cumhurbaşkanını gönülden sevdiğini belirten Bakan Bak, "İnsanların gönüllerine zincir vuramazsınız. Türk oldukları için yapılan ziyaretten gurur duyuyoruz" dedi.

    FAİR-PLAY'E ZARARLI
    İlkay Gündoğan'ın aracına yapılan saldırının çok çirkin olduğunu vurgulayan Bak, "Provokatif amaçlı. Sporcunun, oyunu ve ahlakı ile değerlendirilmesi gerekir. Almanların bu tip davranışlarda bulunması sadece sporun fair-play ruhunu zedeler. İnşallah iki oyuncu da Almanya ile 'nda göstereceği performansla, bu tip olayları yapan herkese bir cevap verecektir" ifadelerini kullandı.

    1. 17.6.2018
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