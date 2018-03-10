Cosmin Contra: "Fatih Terim Türkiye'nin en iyisi"
Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Cosmin Contra, Fatih Terim'in, Türkiye'nin en iyi antrenörü olduğunu söyledi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen Pro-Am Golf Turnuvası'na katılan Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü ve eski futbolcu Cosmin Contra, İtalya'nın Milan kulübünde oynadığı sırada teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in, Türkiye'nin en iyi antrenörü olduğunu söyledi.
Fatih Terim ile Milan'da görev yaparken çok güzel anıları olduğunu aktaran Contra, "Şu an Galatasaray'ın başında ve takımı lider durumda. Onu her zaman ararım, zaman zaman görüşürüz. Türkiye'ye golf oynayama geldim. Buradan İstanbul'a geçeceğim ve Fatih hocamla görüşeceğim" dedi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:23
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 1
Yorum
ERAY Faruk Özak başkan, Nuri Albayrak asbaşkan, Hacıosmanoğlu başkan yardımcısı olsun. Ego yapılmasın, takım çok kötü durumda.
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Haftaya lider olabiliriz
Toplam 21
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FORZA CIKAMAZSAK KUPA KALDIRIRIZ
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Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
Toplam 12
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Atillas-BJK Hüsnü haklı,140 karakterle ifade edilemediği noktada küfürler devreye giriyor, kısaca derdini anlatmış oluyor.
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