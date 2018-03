Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen Pro-Am Golf Turnuvası'na katılan Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü ve eski futbolcu Cosmin Contra, İtalya'nın Milan kulübünde oynadığı sırada teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in, Türkiye'nin en iyi antrenörü olduğunu söyledi.



Fatih Terim ile Milan'da görev yaparken çok güzel anıları olduğunu aktaran Contra, "Şu an Galatasaray'ın başında ve takımı lider durumda. Onu her zaman ararım, zaman zaman görüşürüz. Türkiye'ye golf oynayama geldim. Buradan İstanbul'a geçeceğim ve Fatih hocamla görüşeceğim" dedi.