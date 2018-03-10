Cosmin Contra: "Fatih Terim Türkiye'nin en iyisi" – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Cosmin Contra: " 'nin en iyisi"

    Cosmin Contra: "<a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'nin en iyisi"

    Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Cosmin Contra, 'in, 'nin en iyi antrenörü olduğunu söyledi.

    Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen Pro-Am Golf Turnuvası'na katılan Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü ve eski futbolcu Cosmin Contra, 'nın Milan kulübünde oynadığı sırada teknik direktörlüğünü yapan 'in, 'nin en iyi antrenörü olduğunu söyledi.

    ile Milan'da görev yaparken çok güzel anıları olduğunu aktaran Contra, "Şu an 'ın başında ve takımı lider durumda. Onu her zaman ararım, zaman zaman görüşürüz. 'ye golf oynayama geldim. Buradan 'a geçeceğim ve Fatih hocamla görüşeceğim" dedi.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:23
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