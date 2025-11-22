Rennes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes - Monaco maçı CANLI izle!

Rennes - Monaco maçını canlı takip etmek için tıkla!

22 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak Rennes - Monaco maçı, Fransa Ligue 1'in heyecan dolu ve kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele, hem Rennes hem de Monaco taraftarları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Futbolseverler özellikle, Rennes - Monaco maçı saat kaçta başlayacak, karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

RENNES MONACO MAÇI NE ZAMAN?

Rennes - Monaco maçı 22 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak.

RENNES - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma TSİ 21:00'de başlayacak.

LIGUE 1 RENNES MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka beIN Sports ve beIN Connect üzerinden canlı izlenebilecek.

RENNES-MONACO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rennes ve Monaco, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Rennes'da, Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEIN SPORTS CANLI İZLE

beIN Sports normal şartlarda şifreli ve ücretli bir platformdur, yani canlı maçları izlemek için abonelik şarttır. Ancak bazı spor karşılaşmaları TV8 ekranlarında veya promosyon yayınları aracılığıyla ücretsiz olarak da sunulabilir.

BEIN SPORTS NASIL İZLENİR?

beIN Sports, Türkiye'de ve dünyada futbol, basketbol, tenis ve diğer birçok spor dalında canlı yayınlar sunan popüler bir platformdur. Özellikle Ligue 1, La Liga, Premier League ve Şampiyonlar Ligi gibi önemli liglerin maçlarını yayınlamasıyla bilinir.

RENNES MONACO MAÇI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN