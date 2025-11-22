CANLI SKOR ANA SAYFA
Rennes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes - Monaco maçı CANLI izle!

Rennes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes - Monaco maçı CANLI izle!

22 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak Rennes - Monaco maçı, Fransa Ligue 1’in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Futbolseverler, “Rennes - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. İşte, Rennes - Monaco maçı canlı izleme linki...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 08:43
Rennes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes - Monaco maçı CANLI izle!

Rennes - Monaco maçını canlı takip etmek için tıkla!

22 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak Rennes - Monaco maçı, Fransa Ligue 1'in heyecan dolu ve kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele, hem Rennes hem de Monaco taraftarları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Futbolseverler özellikle, Rennes - Monaco maçı saat kaçta başlayacak, karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

RENNES MONACO MAÇI NE ZAMAN?

Rennes - Monaco maçı 22 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak.

RENNES - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma TSİ 21:00'de başlayacak.

LIGUE 1 RENNES MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka beIN Sports ve beIN Connect üzerinden canlı izlenebilecek.

RENNES-MONACO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rennes ve Monaco, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Rennes'da, Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak.

