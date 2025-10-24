Paris FC - Nantes maçı muhtemel 11'ler | Paris FC - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1

Paris FC - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Paris FC, Stade Jean Bouin'de Nantes'i konuk edecek. Ligde 4 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan ev sahibi, üst sıralardan zirve yarışına dahil olmak için sahaya çıkacak. Nanres ise 8 hafta boyunca yalnızca 1 galibiyet alarak 15. sıraya oturdu. 6 puanı ve -4 averajı bulunan konuk ekip, deplasmandaki ilk galibiyeti almak istiyor. Peki Paris FC - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris FC - Nantes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris FC - Nantes maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Ruddy Buquet yönetecek.

Paris FC - Nantes MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Jean Bouin'de oynanacak Paris FC - Nantes maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Paris FC - Nantes MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Paris FC: Nkambadio; Traore, Chergui, Otavio, De Smet; M. Lopez, Lees-Melou, Camara; Kebbal, Geubbels, Simon

Nantes: Lopes; Amian, Awaziem, Cozza, Leroux; Mwanga; Hyeok-kyu, Tabibou; Guirassy, Mohamed, Abline