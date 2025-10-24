CANLI SKOR ANA SAYFA
Paris FC - Nantes maçı muhtemel 11'ler | Paris FC - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1

Paris FC, Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Nantes ile kozlarını paylaşacak. 8 haftada 10 puan toplayan ve -2 averajla 11. sıraya yerleşen ev sahibi, zirve yarışında üst sıralara yükselmek isterken 15. sıradaki Nantes ise küme hattından uzaklaşmak için mücadele edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Paris FC - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 14:18
Paris FC - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Paris FC, Stade Jean Bouin'de Nantes'i konuk edecek. Ligde 4 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan ev sahibi, üst sıralardan zirve yarışına dahil olmak için sahaya çıkacak. Nanres ise 8 hafta boyunca yalnızca 1 galibiyet alarak 15. sıraya oturdu. 6 puanı ve -4 averajı bulunan konuk ekip, deplasmandaki ilk galibiyeti almak istiyor. Peki Paris FC - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris FC - Nantes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris FC - Nantes maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Ruddy Buquet yönetecek.

Paris FC - Nantes MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Jean Bouin'de oynanacak Paris FC - Nantes maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Paris FC - Nantes MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Paris FC: Nkambadio; Traore, Chergui, Otavio, De Smet; M. Lopez, Lees-Melou, Camara; Kebbal, Geubbels, Simon

Nantes: Lopes; Amian, Awaziem, Cozza, Leroux; Mwanga; Hyeok-kyu, Tabibou; Guirassy, Mohamed, Abline

