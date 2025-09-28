CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Metz-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Metz-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 28 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak kritik karşılaşmasında Metz, evinde Le Havre’yi ağırlayacak. Metz – Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Metz-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 09:28 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 09:41
Metz-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Metz – Le Havre maçı, futbolseverler için heyecan dolu anlar yaşatacak. Ev sahibi Metz, Stade Saint-Symphorien'de sahaya çıkarken, Le Havre deplasmanda puan veya galibiyet elde ederek sezonun önemli bir maçını kazanmayı hedefliyor. Maç saatini ve yayın kanallarını merak eden izleyiciler, "Metz – Le Havre maçı ne zaman ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Canlı skor takibi için Sofascore veya ESPN gibi platformlar kullanılabilir. Bu kritik karşılaşma, her iki takımın ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Peki, Metz-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Metz-Le Havre maçını takip etmek için tıklayınız.

METZ - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, ev sahibi Metz'in Stade Saint-Symphorien Stadyumu'nda saat 18:15 (TSİ)'de başlayacak.

METZ - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Metz-Le Havre maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Metz'in muhtemel ilk 11'i: Fischer; Colin, Gbamin, Yegbe; Kouao, Stambouli, Deminguet, Tsitaishvili; Hein, Sabaly; Diallo

Le Havre'ın muhtemel ilk 11'i: Diaw; Nego, Sangante, Lloris, Delaine; Seko, A. Toure; Doucoure, Kechta, Soumare; Pizarro

