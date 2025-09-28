Metz – Le Havre maçı, futbolseverler için heyecan dolu anlar yaşatacak. Ev sahibi Metz, Stade Saint-Symphorien'de sahaya çıkarken, Le Havre deplasmanda puan veya galibiyet elde ederek sezonun önemli bir maçını kazanmayı hedefliyor. Maç saatini ve yayın kanallarını merak eden izleyiciler, "Metz – Le Havre maçı ne zaman ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Canlı skor takibi için Sofascore veya ESPN gibi platformlar kullanılabilir. Bu kritik karşılaşma, her iki takımın ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Peki, Metz-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

METZ - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, ev sahibi Metz'in Stade Saint-Symphorien Stadyumu'nda saat 18:15 (TSİ)'de başlayacak.

METZ - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Metz-Le Havre maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Metz'in muhtemel ilk 11'i: Fischer; Colin, Gbamin, Yegbe; Kouao, Stambouli, Deminguet, Tsitaishvili; Hein, Sabaly; Diallo

Le Havre'ın muhtemel ilk 11'i: Diaw; Nego, Sangante, Lloris, Delaine; Seko, A. Toure; Doucoure, Kechta, Soumare; Pizarro