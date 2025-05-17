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Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lille ile Reims 34. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 10:23
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Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 34. haftada Lille ile Reims kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Reims maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 3 ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

LILLE - REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille: Chevalier; Umtiti, Mandi, Ribeiro, Ismaily; Bakker, Mukau, Bentaleb, Haraldsson; David, Fernandez-Pardo

Reims: Diouf; Sekine, Kipre, Okumu, Gbane, Akieme; Tia, Edoa, Kone, Nakamura; Siebatcheu

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