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Haberler Fransa Ligue 1 RC Strasbourg-Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

RC Strasbourg-Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken RC Strasbourg ile Saint-Etienne 31. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RC Strasbourg-Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 16:09 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 16:10
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RC Strasbourg-Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

RC Strasbourg-Saint-Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 31. haftada RC Strasbourg ile Saint-Etienne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RC Strasbourg-Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RC STRASBOURG-SAİNT-ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RC Strasbourg-Saint-Etienne maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından yayınlanacak.

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