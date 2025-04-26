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Haberler Fransa Ligue 1 Lyon-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lyon ile Rennes 31. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 18:12
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Lyon-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon-Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 31. haftada Lyon ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon-Rennes maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 22.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

LYON-RENNES MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Descamps, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico, Veretout, Tessmann, Cherki, Almada, Fofana, Mikautadze

Rennes: Samba, Jacquet, Rouault, Brassier, Assignon, Fofana, Cisse, Matusiwa, Truffert, Tamari, Kalimuendo-Muinga

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