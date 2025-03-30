Toulouse - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 27. haftada Toulouse - Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Toulouse - Brest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Brest maçı 30 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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