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Haberler Fransa Ligue 1 Brest - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Brest - Reims karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Brest - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 14:49
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Brest - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue1'de heyecan devam ediyor. Brest - Reims karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Brest - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brest - Reims MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brest - Reims maçı 16 Mart Pazar günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN sports 4'te canlı yayınlanacak.

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