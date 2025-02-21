Rennes-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes-Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 23. haftada Rennes ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES-REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes-Reims maçı 21 Şubat Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.

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