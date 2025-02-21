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Haberler Fransa Ligue 1 Rennes-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Rennes ile Reims 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 17:10 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 17:10
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Rennes-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes-Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 23. haftada Rennes ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES-REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes-Reims maçı 21 Şubat Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.

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