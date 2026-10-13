Fenerbahçe'de şok gerçek! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak takımdaki o yıldız hakkında ortaya çıkan şok gerçek, gündem oldu. İşte haberin tüm detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 09:30
Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak uzun yıllar sonra mücadele ettiği Devler Ligi'nde 3 puana kavuşmak istiyor.
Kanarya kritik maça odaklanırken takımdaki bazı isimlerin yükselen performansı, sarı-lacivertli taraftarlardan alkış alıyor.
Fenerbahçe'de bazı futbolcular ise bu sezon adeta formayı unuttu.
O isimlerden birisi de Malili futbolcu Dorgeles Nene.
Teknik direktör İsmail Kartal, Dorgeles Nene'yi adeta sildi.
Konyaspor, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarının ikinci yarılarında genç oyuncuyu sahaya süren Kartal, Gaziantep, Eyüp ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde ise; kulübeden çıkarmadı.
Nene, ligde üç maçta sadece 70 dakika süre alabildi.
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