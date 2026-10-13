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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de şok gerçek! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı

Fenerbahçe'de şok gerçek! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak takımdaki o yıldız hakkında ortaya çıkan şok gerçek, gündem oldu. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 09:30
Fenerbahçe'de şok gerçek! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de şok gerçek! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı

Kanarya bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'de şok gerçek! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı

Sarı-lacivertliler bu maçtan aldığı galibiyet morali ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacağı maça moralli bir şekilde hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de şok gerçek! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı

Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak uzun yıllar sonra mücadele ettiği Devler Ligi'nde 3 puana kavuşmak istiyor.

Fenerbahçe'de şok gerçek! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı

Kanarya kritik maça odaklanırken takımdaki bazı isimlerin yükselen performansı, sarı-lacivertli taraftarlardan alkış alıyor.

Fenerbahçe'de şok gerçek! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı

Fenerbahçe'de bazı futbolcular ise bu sezon adeta formayı unuttu.

Fenerbahçe'de şok gerçek! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı

O isimlerden birisi de Malili futbolcu Dorgeles Nene.

Fenerbahçe'de şok gerçek! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı

Teknik direktör İsmail Kartal, Dorgeles Nene'yi adeta sildi.

Fenerbahçe'de şok gerçek! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı

Konyaspor, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarının ikinci yarılarında genç oyuncuyu sahaya süren Kartal, Gaziantep, Eyüp ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde ise; kulübeden çıkarmadı.

Fenerbahçe'de şok gerçek! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı

Nene, ligde üç maçta sadece 70 dakika süre alabildi.

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