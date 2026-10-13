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Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında üç puan için sahaya çıkıyor. 13 Ekim Salı günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Bandırmaspor - Ekenler Beton Sivasspor maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 14.30'da başlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede iki takım da sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor, 13 Ekim 2026 Salı günü Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek.

BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 14.30'da başlayacak ve Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇ GÜNÜ! 🏆 Trendyol 1. Lig 2026-2027 🗓️ 10. Hafta 🆚 Sivasspor 📆 13.10.2026 ⏰ 14.30 🏟️ 17 Eylül Stadyumu 📲 #BANvSVS https://t.co/KoAKxSG42W — Bandırmaspor (@Bandirmaspor) October 12, 2026

BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

➡️ Sıradaki Maç ⚽️ Trendyol 1. Lig | 10. Hafta 🆚 Bandırmaspor - Ekenler Beton Sivasspor 🗓️ 13 Ekim 2026 Salı 🕝 14.30 🏟️ Bandırma 17 Eylül Stadı 📺 TRT Spor | beIN SPORTS 2 | tabii https://t.co/YANDJ8KfMq — Sivasspor (@Sivasspor) October 12, 2026