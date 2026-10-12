Lens - Sporting Lizbon karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lens ile Sporting Lizbon arasındaki mücadele öncesinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Fransız temsilcisi taraftar desteğini arkasına almayı hedeflerken Portekiz ekibi deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktörlerin kadroya ilişkin açıklamaları da karşılaşma öncesinde dikkatle takip ediliyor. Peki, Lens - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı? İşte Avrupa randevusuna ilişkin ayrıntılar…

LENS - SPORTING LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lens - Sporting Lizbon karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadele, Fransa'nın Lens kentindeki Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanacak.

LENS - SPORTING LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın Türkiye yayını tabii Spor üzerinden yapılacak.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Sporting'in resmî maç öncesi bilgilendirmesine göre Lens ile Portekiz temsilcisi ilk kez karşı karşıya gelecek. Sporting, son lig maçında Braga'yı deplasmanda 3-1 yenerek iki beraberliğin ardından yeniden galibiyete ulaştı. sporting.pt

Lens ise Lyon karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Avrupa sınavına çıkıyor. Fransız ekibi, ligdeki bu sonucun ardından kendi sahasında bir kez daha kazanmayı amaçlıyor. RCL

LENS'TE NAWROCKI VE SIMA EKSİK

Lens Teknik Direktörü Yannick Cahuzac, maç öncesi açıklamasında Maik Nawrocki ile Abdallah Sima'nın eksikliğinin sürdüğünü bildirdi. Jonathan Gradit için de sağlık kontrollerine işaret eden Cahuzac, oyuncunun geçmişte yaşadığı uzun süreli sakatlığı dikkate alarak risk almayacaklarını söyledi.

SPORTING'DE DEBAST RİSKE EDİLMEYECEK

Sporting cephesinde Zeno Debast, Lens karşısında görev yapamayacak. Teknik direktör Rui Borges, millî takımdan fiziksel açıdan tam hazır dönmeyen oyuncunun antrenmanda rahatsızlık hissettiğini ve risk almamayı tercih ettiklerini açıkladı.

Borges ayrıca Lens'in kanat organizasyonları ve duran toplardaki etkinliğine dikkat çekerek oyuncularından rakibin yüksek temposuna karşılık vermelerini istedi.

LENS - SPORTING LIZBON MAÇI CANLI TAKİP EKRANI