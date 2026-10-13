Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını değerlendirdi: Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!
Sabah gazetesi spor yazarları; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen, Devler Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona'yı konuk edecek olan Galatasaray'ı yorumladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 09:44
Kasımpaşa maçında 10 kişi kaldıktan sonra skoru 3-1'e getirmek çok değerli ama Osimhen'in yarattığı pozitiflik sayesinde taraftarın maçın içine giren destekleri de büyük önem taşıyor. Dikkat, sabır ve tribünlerin yaratacağı ıslık fırtınası Galatasaray'ın itici gücü olacaktır."
BÜLENT TİMURLENK: "Avrupa'nın en formda takımı geliyor. Kasımpaşa maçında ne oynarsan oyna, Barça maçına ölçü olmaz. Sezona gol fırtınası ile başladılar. Raphinha yok ama Adeyemi de Gordon da Gabriel Jesus da büyük tehdit.
Galatasaray müthiş bir pas örgüsüyle oynayan rakibi karşısında geçiş hücumlarında Leao'yu, Yunus'u geniş alanlarda topla buluşturmalı. Osimhen iki stopere üstünlük sağlar, yeter ki kaliteli pas alabilsin.
Barcelona bugün dünyanın neresinde oynarsa o maçın favorisi. Önemli olan 90 dakika sahada 11 kişi kalabilmek, ikili mücadelelerde güçlü durup kalemizde gol de görsek mental olarak oyunu bırakmamak. Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkânsız değil."
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Bizim ligimizdeki maçlar kesinlikle hiçbir Avrupa maçı için ölçü olmaz. Barcelona maçına gelince, çok güçlü bir takım olduğunun herkes farkında. Yıldız oyuncularının dışında ön önemli belirgin artıları rakipleri çaresiz bırakan pas trafikleri.
Tabii ki futbolun içinde her şey var. Ben Galatasaray'dan böyle bir rakip karşısında mücadele etmesini, elinden geleni yapmasını beklerim ama favori tabii ki Barcelona. Bana göre Galatasaray hedef için Lille ve Stuttgart maçlarına odaklanmalı."
İSKENDER GÜNEN: "Barcelona gibi topa sahip olma oranı yüksek ve ön alan baskısını etkili yapan bir takıma karşı Galatasaray'ın RAMS Park'ta kompakt bir orta saha kurgusuyla sahada yer alması şart. Lig temposu ile Şampiyonlar Ligi seviyesi arasındaki makas çok geniş.
Barcelona karşısında hücumda bitiricilik ve savunmada konsantrasyon hataları en üst seviyede cezalandırılır. Osimhen'in dönüşü, Galatasaray'ın hücum gücünü doğrudan bir üst seviyeye taşır. Stoperleri geriye iten, fizik gücüyle sırtı dönük top saklayan ve alan açan bir Osimhen, Barcelona savunmasının yerleşimini bozar."
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