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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe'nin kritik maçını değerlendirdi: Puan veya puanlar alacaksa...

Spor yazarları Fenerbahçe'nin kritik maçını değerlendirdi: Puan veya puanlar alacaksa...

Sabah gazetesi spor yazarları; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen, Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe'yi yorumladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 10:36
Spor yazarları Fenerbahçe'nin kritik maçını değerlendirdi: Puan veya puanlar alacaksa...

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe, Rize'de kazanıp moral buldu. Asensio'nun dönüşü, İrfan ve Oğuz'un golleri katkı sağladı. Peki, Kanarya Aston Villa karşısında ne yapar? Asensio'nun varlığı kazanma şansını artırır mı?

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Spor yazarları Fenerbahçe'nin kritik maçını değerlendirdi: Puan veya puanlar alacaksa...

LEVENT TÜZEMEN: Avrupa maçlarının havası farklı olur. Roma favoriydi. Ne oldu? Fenerbahçe, Roma'da galibiyeti kaçırdı. Asensio'nun liderliği Aston Villa'ya karşı Fenerbahçe'ye ciddi katkı sağlar.

Spor yazarları Fenerbahçe'nin kritik maçını değerlendirdi: Puan veya puanlar alacaksa...

BÜLENT TİMURLENK: Fenerbahçe kazandı ama maçın büyük bölümünde iyi sinyaller vermedi. Avrupa'da oyunun ritmi, yoğunluğu, ikili mücadelelerin yıpratıcılığı fazla.

Spor yazarları Fenerbahçe'nin kritik maçını değerlendirdi: Puan veya puanlar alacaksa...

Bir İngiliz ile deplasmanda oynamak kolay iş değil. Greenwood, Kerem ve Vedat, Rize'de iyi değillerdi. Fenerbahçe puan ya da puanlar alacaksa adı geçen isimler iyi oynamalı.

Spor yazarları Fenerbahçe'nin kritik maçını değerlendirdi: Puan veya puanlar alacaksa...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe'nin Rize maçı kadrosuna bakalım. Ben bilhassa milli takımlarına gitmeyen oyuncuların 15 günlük arayı çok olumsuz geçirdiklerine şahit oldum. Premier Lig'de her takım bizim için zordur.

Spor yazarları Fenerbahçe'nin kritik maçını değerlendirdi: Puan veya puanlar alacaksa...

İsmail Kartal, medyadaki baskılara boyun eğmeyip kendi düşüncesine sadık kalmalı. Guendouzi ve Kante'nin yanında İsmail'e mutlaka şans vermeli ya da Bartuğ'a. Asensio'nun fizik gücüyle Premier Lig takımına karşı eksik oynarsınız.

Spor yazarları Fenerbahçe'nin kritik maçını değerlendirdi: Puan veya puanlar alacaksa...

İSKENDER GÜNEN: Asensio, Fenerbahçe'nin hücum aklı ve yaratıcılığında kilit bir role sahip. Topu doğru alanlara taşıma yeteneği ve ceza sahası dışından şut tehdidi Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanlarda skor üretme şansını yükseltir ama uzun süre forma giymediğinden dolayı fiziksel anlamda henüz istenen düzeyde görünmüyor. Fenerbahçe'nin oyun disiplininden hiç kopmaması ve fırsatları değerlendirmesi gerekiyor.

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