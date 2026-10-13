Spor yazarları Fenerbahçe'nin kritik maçını değerlendirdi: Puan veya puanlar alacaksa...
Sabah gazetesi spor yazarları; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen, Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe'yi yorumladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 10:36
Bir İngiliz ile deplasmanda oynamak kolay iş değil. Greenwood, Kerem ve Vedat, Rize'de iyi değillerdi. Fenerbahçe puan ya da puanlar alacaksa adı geçen isimler iyi oynamalı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe'nin Rize maçı kadrosuna bakalım. Ben bilhassa milli takımlarına gitmeyen oyuncuların 15 günlük arayı çok olumsuz geçirdiklerine şahit oldum. Premier Lig'de her takım bizim için zordur.
İsmail Kartal, medyadaki baskılara boyun eğmeyip kendi düşüncesine sadık kalmalı. Guendouzi ve Kante'nin yanında İsmail'e mutlaka şans vermeli ya da Bartuğ'a. Asensio'nun fizik gücüyle Premier Lig takımına karşı eksik oynarsınız.
İSKENDER GÜNEN: Asensio, Fenerbahçe'nin hücum aklı ve yaratıcılığında kilit bir role sahip. Topu doğru alanlara taşıma yeteneği ve ceza sahası dışından şut tehdidi Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanlarda skor üretme şansını yükseltir ama uzun süre forma giymediğinden dolayı fiziksel anlamda henüz istenen düzeyde görünmüyor. Fenerbahçe'nin oyun disiplininden hiç kopmaması ve fırsatları değerlendirmesi gerekiyor.
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