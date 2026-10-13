Orfa Yapı Pendikspor - Artı Değer Vanspor FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Orfa Yapı Pendikspor ile Artı Değer Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında puan mücadelesi verecek. Karşılaşma öncesinde "Pendikspor - Vanspor canlı izle", "Vanspor maçı hangi kanalda?" ve "Pendikspor maçı saat kaçta?" soruları gündemdeki yerini aldı. Mücadele 13 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi gelişmeler haberimizde...

ORFA YAPI PENDİKSPOR - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Orfa Yapı Pendikspor - Artı Değer Vanspor FK maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

PENDİKSPOR - VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Orfa Yapı Pendikspor ile Artı Değer Vanspor FK arasındaki karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

ORFA YAPI PENDİKSPOR - VANSPOR MAÇI CANLI İZLEME EKRANI