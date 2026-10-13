Atletico Madrid - Manchester United karşılaşması canlı takip etmek için tıklayınız

Metropolitano'da bir Avrupa gecesi daha yaşanacak. Atletico Madrid, Manchester United'ı ağırlamaya hazırlanırken Diego Simeone'nin takımında gözler zorlu karşılaşmaya çevrildi. Taraftar desteğini sahaya yansıtmak isteyen İspanyol temsilcisinin hazırlıkları kadar mücadelenin yayın programı da takip ediliyor. Atletico Madrid - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşma ne zaman oynanacak, şifresiz yayın olacak mı? İşte Madrid'deki randevu öncesinde bilinmesi gerekenler…

ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid - Manchester United karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadele, Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma Türkiye'de tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Güncel maç rehberinde bu yayıncı yer alırken Türkiye için ayrıca doğrulanmış bir şifresiz yayın duyurusu bulunmuyor.

ATLETICO, LİGDEKİ ÇIKIŞINI AVRUPA'YA TAŞIMAK İSTİYOR

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin açılışında Liverpool'a 2-1 kaybettikten sonra La Liga'da art arda dört galibiyet elde etti. Simeone'nin ekibi, bu çıkışı Avrupa'da da sürdürerek lig aşamasındaki ilk puanlarını almayı hedefliyor.

İspanyol temsilcisi son olarak Alaves deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Cristian Romero'nun belirleyici olduğu bu sonuç, Manchester United karşılaşması öncesinde Atletico'ya moral verdi.

RESMÎ KARŞILAŞMALARDA ÜSTÜNLÜK ATLETICO'DA

İki takımın resmî maç geçmişinde Atletico Madrid'in üstünlüğü bulunuyor. Opta verilerine göre dört karşılaşmanın ikisini İspanyol ekibi kazandı, diğer iki mücadele berabere sonuçlandı.

Son Avrupa eşleşmesi, 2022'de Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yaşandı. Madrid'deki 1-1'in ardından Atletico, Old Trafford'da Renan Lodi'nin golüyle 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

JULIAN ALVAREZ'İN AVRUPA RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Atletico'nun hücum seçenekleri arasında Julian Alvarez'in Şampiyonlar Ligi performansı öne çıkıyor. Arjantinli futbolcu, İspanyol kulübüyle organizasyonda çıktığı 26 maçta 17 gol kaydetti. Bu gollerin 10'unu iç sahadaki 13 karşılaşmada attı.

SIMEONE'DEN UNITED'IN ÖN ALAN BASKISINA VURGU

Diego Simeone, karşılaşma öncesindeki değerlendirmesinde Manchester United'ın rakip yarı sahada kurduğu baskıya dikkat çekti. Atletico'nun resmî kanallarında yayımlanan açıklama, Arjantinli teknik adamın İngiliz ekibinin pres gücünü maç hazırlığında öne çıkardığını gösteriyor.

ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNİTED CANLI TAKİP EKRANI

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