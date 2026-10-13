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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Azerbaycan için tarihi gece! Sabah - Slavia Prag maçı hangi kanalda?

Azerbaycan için tarihi gece! Sabah - Slavia Prag maçı hangi kanalda?

Sabah - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde Azerbaycan temsilcisinin Çekya ekibini ağırlayacağı karşılaşma öncesinde canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Ev sahibi ekip taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken Slavia Prag deplasmanda kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Sabah - Slavia Prag maçı ne zaman, nerede oynanacak? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? İşte mücadelenin başlama saati, yayın kanalı, iki takımın Avrupa performansı ve maç öncesinde öne çıkan ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 07:22
Azerbaycan için tarihi gece! Sabah - Slavia Prag maçı hangi kanalda?

Sabah - Slavia Prag karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sabah ile Slavia Prag arasındaki karşılaşma için geri sayım sürüyor. Azerbaycan temsilcisi taraftarı önünde kazanmayı hedeflerken Çekya ekibi de deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Avrupa randevusunun yayın bilgileriyle birlikte takımların hazırlıkları ve maç öncesi açıklamaları takip ediliyor. Peki, Sabah - Slavia Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşma ne zaman oynanacak, şifresiz yayın olacak mı? İşte ayrıntılar…

SABAH - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sabah - Slavia Prag karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Azerbaycan'daki yerel başlangıç saati ise 20.45 olacak. Ev sahibi kulübün resmî duyurusuna göre mücadele Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

SABAH - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele, Türkiye yayın programında tabii Spor 1 ekranlarında yer alıyor. Azerbaycan yayın listesinde ise İçtimai TV yer alıyor.

İKİ TAKIM DA İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Lig aşamasına Manchester United deplasmanında başlayan Sabah, İngiltere'den 4-0'lık mağlubiyetle döndü. Slavia Prag ise açılış haftasında konuk ettiği Lens'e 3-2 yenildi. İlk karşılaşmalarını puansız geçen iki ekip için Bakü'de alınacak sonuç, Avrupa mücadelesinde toparlanma fırsatı taşıyor.

SABAH İÇİN TARİHÎ İÇ SAHA RANDEVUSU

2017 yılında kurulan Sabah, Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasındaki ilk iç saha maçına çıkacak. Valdas Dambrauskas yönetimindeki Azerbaycan temsilcisi; The New Saints, KuPS, Aarhus ve Hapoel Beer Sheva engellerini aşarak lig aşamasına ulaştı.

Dört eleme turundan geçen ekip, son aşamada Hapoel Beer Sheva karşısındaki rövanşı uzatmalarda 5-2 kazanarak tur biletini aldı. Sabah şimdi bu yolculuğunu, lig aşamasındaki ilk puanlarıyla taçlandırmaya çalışacak.

SLAVIA PRAG'DA OUANDA FORMA GİYEMEYECEK

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Bryan Ouanda'nın aynı bölgedeki sakatlığının tekrarladığını ve bir sonraki millî araya kadar oynayamayacağını açıkladı. Çek çalıştırıcı, rakibin özellikle hızlı kanat oyuncularına ve hücumdaki bireysel becerilerine dikkat çekti. SK Slavia Praha

Savunma oyuncusu Tomas Vlcek ise maç öncesinde, Şampiyonlar Ligi ana aşamasındaki uzun galibiyet hasretini bitirmek istediklerini söyledi. Vlcek, Lens karşılaşmasının olumlu yönlerini Bakü'ye taşımaları gerektiğini vurguladı.

SABAH - SLAVIA PRAG MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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