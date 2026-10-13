Sarıyerspor-Bodrum FK maçını takip etmek için tıklayın!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak SMS Grup Sarıyerspor - Bodrum FK maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele, İstanbul'da bulunan Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Sarıyerspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? İşte cevabı...

SMS GRUP SARIYERSPOR - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak SMS Grup Sarıyerspor - Bodrum FK maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 17.00'de başlayacak.

SMS GRUP SARIYERSPOR - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

SARIYERSPOR-BODRUM FK MAÇI CANLI İZLEME EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)