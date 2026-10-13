Fenerbahçe'de büyük endişe! Kerem Aktürkoğlu…
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanırken sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu endişesi yaşanıyor. İşte haberin tüm detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 10:12
Kanarya'da bu isimlerden birisi de Kerem Aktürkoğlu.
Sarı lacivertli formayla ikinci sezonunu geçirmekte olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon henüz beklentileri karşılayamadı.
Milliyet'in derlediği habere göre; Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 resmi maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, bu 12 maçta henüz golle tanışamadı.
Futbolcu, bu sezon 2'si Süper Lig'de, 2'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında olmak üzere 4 asist yaparak gol katkısı sunmayı başardı.
27 yaşındaki milli oyuncu, geçen sezon tüm kulvarlarda 16 gol ve 10 asiste imza atmıştı.
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