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Fenerbahçe'de büyük endişe! Kerem Aktürkoğlu…

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanırken sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu endişesi yaşanıyor. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 10:12
Fenerbahçe'de büyük endişe! Kerem Aktürkoğlu…

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa ile kozlarını paylaşacak.

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Fenerbahçe'de büyük endişe! Kerem Aktürkoğlu…

İsmail Kartal'ın öğrencileri Roma beraberliği sonrası zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak Devler Ligi'nde 4 puana ulaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de büyük endişe! Kerem Aktürkoğlu…

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi 6 gol atan Vedat Muriç ve 4 gol atan Mason Greenwood gibi hücum futbolcuları performanslarıyla dikkat çeken isimler olurken bazı futbolcular şu ana kadar beklenen performansı gösteremedi.

Fenerbahçe'de büyük endişe! Kerem Aktürkoğlu…

Kanarya'da bu isimlerden birisi de Kerem Aktürkoğlu.

Fenerbahçe'de büyük endişe! Kerem Aktürkoğlu…

Sarı lacivertli formayla ikinci sezonunu geçirmekte olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon henüz beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'de büyük endişe! Kerem Aktürkoğlu…

Milliyet'in derlediği habere göre; Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 resmi maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, bu 12 maçta henüz golle tanışamadı.

Fenerbahçe'de büyük endişe! Kerem Aktürkoğlu…

Futbolcu, bu sezon 2'si Süper Lig'de, 2'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında olmak üzere 4 asist yaparak gol katkısı sunmayı başardı.

Fenerbahçe'de büyük endişe! Kerem Aktürkoğlu…

27 yaşındaki milli oyuncu, geçen sezon tüm kulvarlarda 16 gol ve 10 asiste imza atmıştı.

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