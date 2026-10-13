CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray tarih yazmak için sahada! İşte Okan Buruk'un Barcelona maçı 11'i

Galatasaray tarih yazmak için sahada! İşte Okan Buruk'un Barcelona maçı 11'i

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında bugün Barcelona'yı konuk ediyor. Geçen sezon ikinci haftada konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'a, RAMS Park'ı dar sarı-kırmızılılar, aynı tarifeyi Barcelona'ya da uygulamak istiyor. Aslan'da hedef 3 puan. İşte Okan Buruk'un Barcelona maçı 11'i.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 08:30
Galatasaray tarih yazmak için sahada! İşte Okan Buruk'un Barcelona maçı 11'i

Büyük gün geldi çattı. Kasımpaşa galibiyeti sonrasında bütün odağını Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan Barcelona mücadelesine çeviren sarı-kırmızılılar, Sporting Lizbon yenilgisini unutturmak istiyor. Geçen sezona da Frankfurt yenilgisi ile başlayan ve ardından konuk ettiği Liverpool'a sahayı dar ederek kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, aynı tarifesi Barcelona'ya da uygulamak istiyor. 50 bin taraftarının önünde oynayacak olan sarı-kırmızılılar, bir kez daha tarih yazmak istiyor.

9'DA 9 İLE GELİYORLAR

Bu sezon oynadığı 9 resmi resmi maçı da rahat bir şekilde kazanan İspanyol devi, şuanda Avrupa'nın en formda takımı olarak gösteriliyor. Hafif sakatlığı bulunan Raphinha İstanbul'a getirilmezken, yeni dönemin en büyük yıldızı Lamine Yamal ise sahaya ilk 11'de çıkacak. İlk haftada Feyenoord'u 5-1 gibi ezici bir skorla yenen İspanyol ekibinin hücum gücü dikkat çekse de G.Saray'da da Osimhen, Leao, Batrakov ve Leroy Sane rakiplerine korku salıyor. Karşılaşma 22.00'de start alacak.

CİMBOM 121 GALİBİYET ALDI

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında bugüne kadar 341 maça çıktı. G.Saray bu maçlarda 121 galibiyet elde ederken 130 kez yenildi. 90 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Geride kalan maçlarda sarıkırmızılılar rakip fileleri 469 kez havalandırırken, kalesinde ise 521 gol gördü. G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde ise 136. maçına çıkacak. Burada ise 34 galibiyet, 69 mağlubiyet ve 32 beraberlik aldı.

BURUK'UN 40. MAÇI

Teknik direktör Okan Buruk, Barcelona maçıyla birlikte G.Saray'ın başında 40. Avrupa maçına çıkacak. Geride kalan 39 karşılaşmada 15 galibiyet gören Okan Buruk'un öğrencileri, 15 yenilgi ve 9 da beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 68 kez ağları sarsan Galatasaray, kalesinde ise 73 gol gördü.

BARCELONA'YI 1 KEZ DEVİRDİ

Avrupa kupalarında bugüne kadar İspanyol takımları ise 36 kez karşı karşıya gelen G.Saray, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. Barcelona ile 10 kez rakip olan Cimbom, sadece bir kez rakibini alt edebildi. Kalan 9 maçta 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, İspanyol devine 6 kez mağlup oldu.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen

Barcelona: Garcia, Espart, Martin, Kounde, Garcia, Gavi, Rodri, Olmo, Gordon, Yamal, Jesus

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı!
Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mekke İttifakı çıkışı: Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber!
F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak! Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak! 12:15
Yapay zekadan G.Saray-Barcelona maçı için tahmin! Yapay zekadan G.Saray-Barcelona maçı için tahmin! 12:04
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! 11:35
Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri 11:39
Villarreal - Napoli maçı bilgileri Villarreal - Napoli maçı bilgileri 11:50
Kartal'dan flaş değişiklik! İşte F.Bahçe'nin A. Villa maçı 11'i Kartal'dan flaş değişiklik! İşte F.Bahçe'nin A. Villa maçı 11'i 11:56
Daha Eski
"Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!" "Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!" 09:44
F.Bahçe'de büyük endişe! F.Bahçe'de büyük endişe! 10:12
"F.Bahçe puan veya puanlar alacaksa..." "F.Bahçe puan veya puanlar alacaksa..." 10:36
Fenerbahçe - Zalgiris maçı detayları Fenerbahçe - Zalgiris maçı detayları 10:48
F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! 11:07
Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! 11:14